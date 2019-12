Lido Poente abre amanhã, Barreirinha fica encerrada

A Frente MarFunchal divulgou uma curta nota informativa sobre os horários de funcionamento amanhã, domingo. Resumidamente, o Complexo Balnear do Lido Poente estará aberto, enquanto a Barreirinha estará encerrada.

Inicialmente estava previsto que o Lido não estaria aberto neste domingo, mas agora é garantia que das 10h00 às 18h00 os banhistas poderão ali aproveitar um dia que se prevê seja de sol e calor de inverno.

Primeiro mergulho do ano na Ponta Gorda

A Frente MarFunchal também vai organizar o primeiro mergulho do ano 2020, desta feita no Complexo Balnear da Ponta Gorda.

No dia 1 de Janeiro, a partir das 10 horas, as portas abrem-se e a participação terá um custo de 3 euros (inclui gorro e sopa), sendo a receita arrecadada a reverter para a associação de pais e amigos das crianças com cancro - ACREDITAR. As portas fecham-se pelas 14 horas do primeiro dia do ano novo.