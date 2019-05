A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, realiza, amanhã, dia 28 de Maio, pelas 11 horas, a entrega de prémios e abertura da exposição do concurso escolar ‘Lendas de Machico’, no Solar do Ribeirinho.

A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, promoveu neste ano lectivo de 2018/2019 o Concurso Escolar ‘Lendas de Machico’, para fomentar nos discentes, do 1.º ciclo das diferentes escolas do concelho de Machico, a valorização da história regional e local, na vertente da literatura e da ilustração, bem como sensibilizar para a importância do conhecimento da memória histórica e oral do concelho de Machico, recorrendo à sua capacidade imaginativa e artística.

Este concurso, que decorreu entre Novembro de 2018 e Maio de 2019 e teve a participação de vários estabelecimentos do concelho, procurou levar os alunos a conhecerem, apropriarem-se e valorizarem a sua herança cultural, através do incremento da produção escrita, na sua vertente da poesia e de artes plásticas, na vertente da banda desenhada, acerca de uma componente importante do nosso património oral – as Lendas do Concelho de Machico - bem como fomentar o interesse e a pesquisa sobre as mesmas.