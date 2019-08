Julgado de Paz de Santa Cruz vai funcionar todos os dias úteis das 9 às 17 horas

A Delegação Local de Santa Cruz dos Julgados de Paz, prevista abrir ao público a partir do próximo dia 13 de Setembro, já tem horário de funcionamento e de atendimento definido. Irá funcionar todos os dias úteis entre as 9 e as 17 horas. A decisão, sob proposta do executivo municipal, foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara.

A nova delegação local, situada no Edifício Jardins do Caniço, Rua Dr. Francisco Peres, permitirá o acesso à justiça em condições financeiras mais favoráveis e ao alcance de todos, alargando assim aos três maiores municípios da Região o denominado Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz.

No Funchal, a Sede do Julgado de Paz na Madeira, situada à Rua dos Ilhéus, nº1-C, continuará a ter como horário de funcionamento e atendimento o período entre as 10 e as 18 horas, de segunda a sexta-feira.