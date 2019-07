JPP pede “futuro para os jovens” e CDS diz lutar pela “verdade”

O deputado do JPP, Carlos Costa, declamou um longo poema na abertura da sua intervenção na sessão solene do Dia da Região que decorre esta manhã de segunda-feira, no Fórum Machico, mas aquilo que pede, de facto, ao poderes governamentais é “uma desburocratização dos documentos” de forma a que os emigrantes e luso-descendentes possam regressar à Madeira com mais conforto. Carlos Costa chamou ainda à atenção para a urgência de “preparar o futuro dos jovens”, para que estes sejam “empenhados nas suas causas e na Autonomia”.

Logo depois Rui Barreto subiu ao palco para falar, sobretudo, de “verdade”. O deputado do CDS defendeu que “se por um lado a economia tem crescido, por outro a pobreza aumenta” e que “se avançam as obras públicas”, por outro lado “a saúde degrada-se”.E com esta oratória, contrapôs vários pontos, como do sector do turismo, da mobilidade aérea, das contas da Região, dos impostos, e outros temas essenciais para a Região. Afirmando que o CDS estará na fila da frente a “lutar por mais e melhor Autonomia”, já que o caminho que apresenta “baseia-se na verdade”, já que defende que apenas com ela “se pode esbater a desconfiança entre eleitores e classe política”.

Rui Barreto considerou “inevitável” falar sobre as eleições regionais que se aproximam, pedindo “uma mudança”. O deputado do CDS criticou o Governo Regional que “governa sozinho há muitos anos”, alertando que “a solidão faz perder o contacto com a realidade” e pode “criar a ideia da auto-suficiência” que pode desembocar em “arrogância”.

Mas as críticas também se dirigiram ao PS: “Também aqueles que se anunciam como maiores promotores da ‘mudança já mostraram cabalmente que não são dignos de confiança”. Mostraram-no, defendeu o deputado do CDS, quando “romperam tratados e coligações” ou “quem tem dificuldade em trabalhar com os parceiros que escolheu”.