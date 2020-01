JPP lamenta estado da saúde na Madeira

JPP abordou hoje o estado da saúde na Região e lamentou as prioridades deste governo de coligação PSD/CDS que “está mais preocupado com os empregos para os amigos” do que em resolver a situação das famílias madeirenses que aguardam por uma cirurgia ou por um médico de família.

Analisando o Orçamento Regional para 2020, Élvio Sousa verifica que a saúde leva um corte substancial e o programa de recuperação de cirurgias tem um reforço de apenas 2.3 milhões de euros, comparativamente a 2019.

“Para os 20 mil madeirenses e porto-santenses que esperam por uma cirurgia, este valor é claramente insuficiente para fazer face a esta situação”, lamentou o deputado do JPP.

Considera fundamental recuperar a confiança do sistema regional de saúde e recordou que Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, “prometeu, em Outubro, aos auxiliares e trabalhadores do Sesaram, um complemento de 40 euros e ainda não cumpriu”.