JPP alerta para “incertezas” sobre os serviços do CTT no Caniçal

O Juntos pelo Povo (JPP) realizou, esta manhã, uma conferência de imprensa, junto ao anterior posto dos correios do Caniçal, onde lamentou as políticas que têm sido seguidas no que concerne aos postos dos CTT a nível nacional.

No que toca àquela freguesia em particular, o deputado Rafael Nunes manifestou a sua preocupação pela “falta de soluções para o fecho do balcão dos CTT na freguesia do Caniçal”.

Com efeito, recorda que “a solução que foi trazida para o fecho deste posto oficial dos CTT passou pela transformação de algumas unidades comerciais em postos improvisados”.

Não obstante, e uma vez que este contrato termina “já no próximo dia 14 de Janeiro”, as populações do Caniçal deverão ficar uma vez mais “sem qualquer alternativa que não ir até à cidade de Machico” para ter acesso a “serviços essenciais”, como o levantamento de pensões e reformas, o reembolso das viagens áreas, o pagamento de água, luz, etc.

Para Rafael Nunes esta situação é o “resultado das políticas de privatização do governo PSD-CDS” e constitui uma “tragédia para os serviços sociais das freguesias”.