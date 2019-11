José Prada lamenta “mau perder” de quem “não venceu as eleições”

O secretário-geral do PSD-Madeira reagiu aos comentários do seu homólogo socialista, Miguel Iglésias, ao Programa do Governo Regional. José Prada começa por lamentar “o mau perder dos que, sem qualquer outra escolha, lá tiveram de assumir o único cargo que conseguiram, uma vez derrotados nas Eleições Regionais” e que “já cansa”.

O dirigente social-democrata reage às afirmações dos socialistas que dizem que o programa não traz nada de novo e é uma cópia de 2015.

“Sendo certo que a leitura não deve ter chegado ao fim, também o problema pode resultar da falta de informação, da negação e/ou da falta de noção da realidade em que o PS, há muito, se encontra mergulhado. Daquela realidade que diariamente tentam manipular, isso sim, de forma avulsa e pouco consistente, para não admitir que hoje a Madeira está bem melhor do que há quatro anos e que isso se deve, indiscutivelmente, ao PSD”, afirma.

Num ponto, Prada concorda com o PS-M: há problemas que estavam enunciados em 2015 e que continuam agora em 2019.

“Claro que há e, curiosamente, todos eles relacionados com a falta de responsabilidade, de acção e de sentido de Estado do Governo da República socialista, no qual pelos vistos também não conseguem ter influência nenhuma”, acusa.

O PS, lembra o secretário-geral do PSD, “não venceu as Eleições, não conseguiu, pese embora os esforços, formar a geringonça na Madeira e compete-lhe, agora, o papel de uma oposição que supostamente deve ser construtiva e não mais do mesmo”.

A um partido que está na oposição pede “a responsabilidade maior de pensar e de encontrar soluções que não sejam contra apenas por ser, que não deitem abaixo o que de bom se faz, que não destruam o que de importante se constrói”.