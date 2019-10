José Manuel Rodrigues foi hoje proposto para presidente da Assembleia Legislativa

O nome do centrista José Manuel Rodrigues foi hoje proposto por 15 deputados para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, disse à Lusa o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada.

“Oficialmente, José Manuel Rodrigues é o candidato a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira se ninguém roer a corda”, disse à Lusa José Prada.

A proposta foi hoje entregue na Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira e indica ainda para vice-presidentes José Prada e Rubina Leal (pelo PSD) e Victor Freitas (pelo PS).

Clara Tiago (PSD) e Sofia Canha (PS) são os nomes propostos para o cargo de secretários e Cláudia Gomes (PSD) e Olga Fernandes (PS) para vice-secretários.

O presidente do CDS/Madeira, José Manuel Rodrigues, deverá ser eleito presidente da Assembleia Legislativa da Madeira entre 2019 e 2023 ao abrigo do acordo político entre os social-democratas e os centristas para formação do XIII Governo Regional.

Segundo o Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira, a candidatura para presidente deve ser subscrita por um mínimo de cinco deputados e um máximo de 15.

José Manuel Rodrigues (CDS) deverá suceder a Tranquada Gomes (PSD) que hoje apresentou a suspensão do mandato de deputado à Assembleia Legislativa admitindo, contudo, voltar ao parlamento no caso da discussão de diplomas específicos.

A XII legislatura da Assembleia Legislativa resulta das eleições legislativas regionais de 22 de setembro.

O PSD venceu as eleições, mas perdeu a maioria absoluta com que sempre governou a região autónoma, obtendo 56.449 votos e a eleição de 21 deputados, razão pela qual teve de se coligar com o CDS que apenas elegeu três deputados.

Na terça-feira, o XIII Governo Regional (2019 - 2023), uma coligação entre PSD e CDS, toma posse no parlamento madeirense.