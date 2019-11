Jornadas Parlamentares do PSD-Madeira com foco numa “estratégia comum” para enfrentar os desafios

Já estão a decorrer as Jornadas Parlamentares do PSD-Madeira na sede do partido na Rua dos Netos. Trata-se de um encontro que junta os deputados eleitos à Assembleia Legislativa Regional e da República e ao Parlamento Europeu, em torno da consolidação de uma agenda comum que reforce a defesa dos interesses da Região, nestas três frentes.

“Depois de receber a confiança da população em cada uma das três eleições que enfrentou este ano, tendo de todas saído vitorioso, o PSD-Madeira envolve os seus deputados num trabalho de coordenação política, necessário pela sua dimensão e crucial pela representatividade e importância assumidas nos vários parlamentos”, refere o partido.

No arranque dos respectivos mandatos, a “estratégia comum” é a resposta “clara e objectiva” do PSD-Madeira aos reptos da esfera regional, nacional e europeia, e o pilar da acção do partido para “continuar a liderar e a responder aos desafios do presente”.

Além das políticas regionais que constam do Programa do Governo 2019-2023, será com “esta agenda comum que os deputados do PSD-Madeira irão continuar a lutar em nome da Região, cumprindo as promessas assumidas e garantindo a defesa intransigente dos interesses e direitos dos madeirenses e porto-santenses”.