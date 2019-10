Jorge Carvalho na abertura da exposição alusiva às quatro décadas da Formação Profissional na Madeira

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, quarta-feira, dia 16 de Outubro, pelas 15 horas, na abertura de uma exposição alusiva às quatro décadas da Formação Profissional na Região Autónoma da Madeira (RAM), no Madeira Shopping.

Com esta iniciativa do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM), pretende-se recordar os momentos mais marcantes destes 40 anos, bem como o contributo das medidas e políticas regionais implementadas para o incremento da qualificação da população e para o desenvolvimento das empresas da RAM.

Após a abertura oficial da exposição, precisamente 40 anos após a inauguração do Centro de Formação Profissional, a 16 de Outubro de 1979, será celebrada uma missa, pelas 17 horas, na sede do IQ, IP-RAM, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.