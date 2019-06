Jorge Carvalho garante continuar a apoiar as entidades desportivas da Região

Os órgãos sociais da Associação Desportiva Recreativa e Cultural ‘Os Xavelhas’ tomaram posse, esta quinta-feira, para um mandato de quatro anos, numa cerimónia realizada na Casa da Cultura de Câmara de Lobos e que mereceu a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

O governante, que tutela a área do Desporto, garantiu a continuidade dos apoios institucionais às entidades desportivas da Região Autónoma da Madeira. “Olhamos para esse apoio, desde sempre, como algo vital para que os clubes possam desempenhar as suas funções com qualidade; isso significa que estão a prestar um serviço de qualidade à comunidade. É por isso que o Governo Regional investe como investe no desporto. Não é, como muitas vezes se quer fazer passar, um investimento na bola: o investimento no desporto é um investimento nas pessoas, nas comunidades, na sociedade, não temos dúvidas em relação a isso”, sublinhou Jorge Carvalho, valorizando aquele momento de tomada de posse. “É sinal de que os clubes mantêm a sua vitalidade, porque há um conjunto de pessoas que se disponibilizam para continuar a dar vida ao clube e ao mesmo dar parte das suas vidas”.

O presidente do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, ouviu o secretário regional garantir empenho do Governo Regional em encontrar uma solução para o desejado novo campo de futebol e agradeceu aos dirigentes o trabalho desenvolvido. ‘Mais do que campeões, queremos que os clubes honrem a bandeira do concelho como têm feito”, preconizou o autarca.

Por seu turno, o presidente de ‘Os Xavelhas’, Décio Pereira, prometeu total dedicação aos ‘seus’ 170 atletas. “Respeitamos a presença de clubes com maior antiguidade neste concelho na dinamização do futebol, mas longe vão os tempos em que a velhice era um posto; por isso vamos trabalhar mais e melhor em prol deste clube. Não vai ser fácil, pois os clubes vizinhos também estão sempre a melhorar, mas deixem-me que vos diga uma coisa: a rivalidade é saudável, mas o entendimento entre as instituições é ainda mais. Não contem com esta direcção para intrigas”, concluiu.

Os órgãos sociais empossados para o quadriénio 2019/2023 têm a seguinte composição:

Assembleia Geral – presidente: Eleutério Rocha; vice-presidente: José Luís Teles; secretário: Emanuel Teles;

Direcção – Presidente: Décio Pereira; vice-presidentes: José Emanuel Gonçalves e João Gouveia; tesoureiro: Francisco Teles; secretário: Luís Castro; vogal: António Lima;

Conselho Fiscal – presidente: Rui Teles; secretário: José António Teles; relator: Agostinho Andrade.