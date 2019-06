Jerónimo de Sousa estará este sábado no Funchal

O Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participará no Funchal, amanhã, 15 de Junho, às 16 horas, numa Sessão Pública a ter lugar no Centro Cívico de Santo António.

A iniciativa política que está agendada para o próximo fim de semana na Região Autónoma da Madeira integra-se na dinâmica de trabalho da CDU com o objectivo de defender para o País uma alternativa política. Neste quadro de iniciativa política tanto para a Região, como para o País, justifica-se alargar a consciência da importância do apoio à CDU e, com ele, o apoio mais amplo para defender o povo e o País.

A participação de Jerónimo de Sousa na iniciativa pública a realizar no Funchal marcará uma nova etapa de trabalho da CDU concentrada na ideia de ‘Mais força à CDU’, e desta forma colocar a Região e o País no caminho do desenvolvimento económico e do progresso social e da afirmação da soberania nacional, na elevação das condições de vida, no investimento público, e na afirmação do regime democrático e dos valores de Abril.