Já tem planos para esta noite?

Já cheira a fim-de-semana. Hoje, sexta-feira, dia 14 de Junho, os amantes da vida nocturna já podem começar a ‘aquecer’, porque seguem-se propostas tentadoras.

Se a opção é a Avenida de Sá Carneiro, saiba que o Jam recebe o evento ‘Forever Disco’ com Ricardo Campos e Maurílio Freitas nos comandos da cabine de som.

O Marginal realiza a festa ‘BZ’, cuja selecção musical estará a cargo de Nelson Caires. As portas abrem às 02h50.

Já se preferir ir até à Rua da Favila, o Trap tem para oferecer o evento ‘Friday Fever’, que terá como DJ’s Paul X & Filipe Quintal. A Happy Hour é das 19 horas à meia-noite.

Também nesta rua, o Dubai Club avança com mais uma edição do ‘Take Off’, cuja selecção musical estará a cargo do DJ Tony F. A festa é para maiores de 16 anos.

Inauguração Naval Bar & Restaurant

Caso esteja na Rua dos Estados Unidos, onde se situa o Clube Naval do Funchal, a opção poderá ser a inauguração do Naval Bar & Restaurant, estando apenas destinada a sócios e convidados.

A partir das 22 horas, a animação será feita pelos DJ’s Filipe Quintal e Ricardo Branco.

O evento irá contar com a convidada especial Martinha Antunes. A artista conta com uma longa experiência na noite, possuindo no seu currículo residências em algumas casas de diversão nocturna do país, como TClube, Upsclub, Bliss, Bô Zen e Dona Rosa Disco.

Refira-se que o parque de estacionamento Tecnoparque estará aberto até as 4 da madrugada.

‘Raízes do Atlântico’ com Tito Paris

Se optar por música, pode dar um ‘saltinho’ à Praça do Povo, onde está a decorrer o Festival Raízes do Atlântico. Depois dos Mariachi México, que actuam às 21 horas, sobe ao palco a grande atracção da noite. É nada mais, nada menos do que Tito Paris, de Cabo Verde. O concerto começa às 22h30.

II Mostra Regional do Bordado Madeira

Se preferir algo mais ‘calmo’, pode optar por ir à II Mostra Regional do Bordado Madeira, evento que faz parte do calendário oficial das festas da Região e que ressalta os atributos da arte madeirense e dos seus criadores.

Organizada pela Casa do Povo de São Martinho e a ADNM – Associação Diáspora no Mundo, com a produção de Sandra Rodriguez, a iniciativa inicia-se, pelas 22h30, no Hotel Quinta da Bela Vista, em São Martinho, com a abertura de uma exposição alegórica, onde participam 12 casas de bordado, estilistas, individualidades e o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), dando a conhecer verdadeiras relíquias representativas da arte secular.

Nesta noite, também será apresentado o Desfile de Moda ‘Homenagem ao Bordado Madeira’, com um formato inclusivo e de carácter 100% tradicional, onde serão apreciadas as suas origens e a aplicação que lhe podem dar na actualidade, valorizando aos seus actuais representantes e as ‘mãos de fadas’ que elaboram tão reconhecido produto.

Mais de 85 coordenados e 50 modelos desfilam ao som da Tuna Amadis da CP de Gaula, peças de luxo e qualidade de Hugo Santos, Nini Andrade, Lúcia Sousa, Karla Vieira, Ana Varela, Marisa Santos, Dina Trindade, Rita Pessanha, GES Bordados, Casa do Turista, Fábrica de Bordados Patrício & Gouveia.

Exposição de Carlos Valente no Museu Henrique e Francisco Franco

Se a ideia é ir a uma exposição, hoje há para ver, pelas 18 horas, a exposição (da pura visualidade) ou da pintura aumentada do artista Carlos Valente, no Museu Henrique e Francisco Franco.

O projecto expositivo consiste na releitura estética da pintura de Henrique Franco, através das teorias da visualidade pura de Riegl e Wolfflin, mediante o uso do vídeo e da fotografia. Trata-se de concentrar o olhar no pormenor e no fragmento, para destacar elementos plástico-formais que considero exemplares para pensar a técnica, o estilo e as opções temáticas do pintor.

A exposição será de entrada gratuita, sendo que pode ser vista, entre as 9h30 e as 18 horas, de segunda a sexta-feira, até o dia 18 de Julho.

Cinema e... pipocas

Se prefere cinema, eis as propostas. Tudo é Possível, MIB: Homens de Negro - Força Internacional, X-Men: Fénix Negra, A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2, Godzilla II: Rei dos Monstros, Rocketman e Aladdin podem ser vistos no Fórum Madeira. O Madeira Shopping oferece os seguintes filmes: A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2, MIB: Homens de Negro - Força Internacional, Aladdin, X-Men: Fénix Negra, Rocketman, Godzilla II: Rei dos Monstros, Poms, Little White Lies 2 e Vingadores: Endgame.