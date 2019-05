Já começou a 1.ª Competição Internacional de Forças de Operações Especiais no Funchal

A partir de hoje e até à próxima sexta-feira (31 de Maio), a Madeira recebe a primeira competição internacional com Forças de Operações Especiais, designada por ‘Special Operations Forces Exercise Challenge 2019’ (SOFEC 2019).

Esta competição envolve cerca de 200 militares e junta elementos das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas e Forças de Segurança portuguesas e de forças estrangeiras do Brasil, Espanha, França, Roménia e Timor-Leste.

Os militares já se encontram na Marina do Funchal para a cerimónia de abertura.

Recorde-se que o SOFEC 2019 tem por finalidade avaliar e desenvolver a interoperabilidade das Forças de Operações Especiais participantes, em ambiente terrestre, naval e aéreo, em aspectos comuns como o resgate médico, fuga e evasão, extracção e resgate, reconhecimento especial e acção directa. Na vertente competitiva, pretende reforçar as capacidades em aspectos como o tiro táctico, socorrismo de combate, topografia, resgate de reféns, trabalho de equipa e resiliência.

Todas as actividades irão decorrer num cenário táctico e operacional único, desenhado e planeado para potenciar a interacção e a troca de experiências entre as equipas participantes e observadores, reforçando a capacidade operacional entre todas as Forças de Operações Especiais, nacionais e internacionais.

A participação nacional no SOFEC será feita pelo Destacamento de Acções Especiais (DAE) da Marinha, a Força de Operações Especiais (FOE) do Exército, o Núcleo de Operações Tácticas de Projecção (NOTP) da Força Aérea, e o Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Guarda Nacional Republicana, e a Polícia Marítima, da Autoridade Marítima Nacional.