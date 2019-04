Já está a nevar nos pontos mais altos da ilha da Madeira. A temperatura a rondar os zero graus e a precipitação que começou a cair na última hora fez com que os aguaceiros caiam em forma de neve no Pico do Areeiro, cobrindo de branco alguns dos pontos mais expostos. A neve antecipou-se assim à previsão do IPMA, que apontava que a mesma pudesse cair só mais para o final desta semana.

Por enquanto a estrada de acesso ao Areeiro mantém-se transitável.