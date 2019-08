Já abriu a II Mostra Agropecuária do Porto Santo

Já está oficialmente aberta a II mostra de Agropecuária do Porto Santo, que vai estar no Campo Experimental do Farrobo, até o próximo domingo, dia 25.

Neste primeiro dia, esteve em foco o programa de produção de Tomate, pelo potencial que tem na ilha dourada, e cuja qualidade é conhecida mesmo fora da Região.

A organização do evento convidou inúmeras crianças do ATL da Segurança Social para dar a conhecer a realidade deste produto e como disse ao DIÁRIO, Sara Pinto da Silva, “fizemos uma demonstração de plantação de tomates e escolhemos fazer um ensaio no Campo Experimental do Farrobo, com treze variedades de tomates importados”, além de “convidarmos um ATL da ilha dourada com as suas crianças para aprenderem como se faz a preparação do terreno, e como se faz a sua plantação”, disse a técnica da DRAPS.

Sara Pinto da Silva salientou que, de facto, o tomate produzido no Porto santo é reconhecido pelo seu sabor, “as características são muito boas”.

“A ideia era mesmo fazer valorização do tomate da ilha, pelas suas características, pelo seu sabor que é conhecido como sendo extremamente doce”, e obviamente que, começar com as camadas mais jovens é o ideal para que possam perceber desde cedo a importância de valorizar os produtos hortícolas do Porto Santo, acrescentou.

A abertura deste certame foi feita pelo director regional para a Administração Pública do Porto Santo, Jocelino Velosa, acompanhado, pelo presidente da edilidade local, Idalino Vasconcelos, pela presidente da junta de Freguesia, Joselina Melim, presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, pelo presidente, da Associação de Produtores do Porto Santo e demais entidades locais.

De salientar ainda que a II Mostra Agropecuária do Porto Santo vai ter este ano mais expositores, e muito mais animação, mas também barraquinhas de comes e bebes.