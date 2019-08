Irmãos Vieira lançam livro ‘O Padre Valente da Boaventura’

A igreja paroquial da Boaventura acolhe esta sexta-feira, 16 de Agosto, às 19 horas, o lançamento do livro ‘O Padre Valente da Boaventura’, da autoria de José Manuel Vieira e Aires dos Passos Vieira, naturais daquela localidade nortenha.

O livro é composto por 200 páginas e dá a conhecer esta “importante figura do Clero madeirense”.

Natural da freguesia de São Martinho, Antonino César Gouveia Valente foi ordenado em 1907, por D. Manuel Agostinho Barreto e esteve colocado em diversas paróquias da zona norte da Ilha da Madeira, a última das quais a da Boaventura, que dirigiu entre 1920 e 1947.

Deixou uma importante obra a nível cultural, religioso, social e patrimonial, tendo sido o principal impulsionador das obras de melhoramento e decoração da igreja matriz da Boaventura, ao longo das décadas de 20 e 30, assim como da ampliação da capela do Imaculado Coração de Maria, na Fajã do Penedo, no início da década de 40.

José Manuel Vieira e Aires dos Passos Vieira escreveram também, em 2011, o livro ‘Memórias e Narrativas da Boaventura (1950-1960)’.

O lançamento do mais recente trabalho literário sobre o Padre Valente da Boaventura ocorre numa cerimónia aberta ao público.