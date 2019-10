Ireneu Cabral Barreto recebeu embaixador da Dinamarca em Portugal

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência no Palácio de São Lourenço o embaixador da Dinamarca em Portugal, Lars Faaborg-Andersen.

No decurso deste encontro foram abordados assuntos de interesse comum, como o modelo da autonomia política prevista na Constituição da República Portuguesa, em especial o papel do Representante da República, e a comparação com o regime das Regiões insulares do Reino da Dinamarca.

Foi também abordada a situação económica da Região Autónoma da Madeira e a importância da actividade turística, onde os turistas dinamarqueses vêm ganhando uma importância crescente nos últimos anos.