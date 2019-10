Ireneu Barreto recebeu Adido de Defesa da Embaixada de França em Portugal

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, no Palácio de São Lourenço, o Adido de Defesa da Embaixada de França em Portugal, Capitão-de-Fragata Fernando Senda, assim como o Cônsul de França na Madeira, Eduardo Bonal.

Neste encontro, Ireneu Barreto foi informado especificamente sobre a passagem pela Madeira do Navio ‘’EV JACOBET’’, bem como sobre a missão da Marinha Francesa no Golfo da Guiné, onde tem cooperado com a Marinha Portuguesa.

O Adido de Defesa da Embaixada de França em Portugal teceu “referências elogiosas ao Funchal, e à Madeira em geral, como o Porto de Escala preferencial das missões da Marinha Francesa no Atlântico Sul, referindo em particular as condições naturais da ilha e a nossa hospitalidade”, refere nota do gabinete do Representante.