IPMA mantém aviso amarelo para precipitação na Madeira

Apesar do aviso amarelo para a precipitação na Ilha da Madeira, a partir das primeiras horas deste domingo, 27 de Outubro, não há registo sequer de pingo em todas as estações meteorológicas do IPMA que continua a apontar para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Segundo Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, a situação tem desagravado bastante desde ontem de manhã, altura em que as informações apontavam para chuva a atingir o ‘amarelo’.

“A situação evoluiu muito rapidamente e terá a ver com a grande instabilidade que existe em todo o Atlântico Norte. A formação da tempestade tropical Pablo, a intensificação do campo de altas pressões e a latitude da Madeira bloquearam de alguma forma a passagem de perturbações frontais”, refere Victor Prior, acrescentando que devido à situação instável, o aviso vai continuar até às 18h.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as previsões atmosféricas apontadas para a Região, referem vento moderado a forte (20 a 40 km/h) de sudoeste, por vezes com

rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, sendo forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 100 km/h, enfraquecendo a partir da tarde.

Há ainda a registar uma pequena subida da temperatura mínima.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC