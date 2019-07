Intervenções permitem que as estradas regionais fiquem “cada vez mais seguras”

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, visitou as obras já concluídas da estabilização do talude sobranceiro à ER 205 no Palheiro Ferreiro. O governante disse que a obra, orçada no valor total de 1 milhão e 200 mil euros, foi iniciada em Novembro, estando a intervenção relacionada com “problemas de desprendimento”.

Amílcar Gonçalves destacou o facto de este tipo de intervenção ser fundamental para que as estradas regionais fiquem “cada vez mais seguras”.

Na oportunidade, adiantou que em breve será realizada uma intervenção na Estrada das Carreiras e relembrou as obras que estão em curso em prol da segurança da população.