Instituto das Florestas sensibiliza população para risco de incêndio em dia de calor

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) deu início no dia 1 de Junho à campanha de Prevenção dos Incêndios Florestais, que irá ocorrer até 31 de outubro de 2019.

Esta segunda-feira, chegado outro dia de calor mais intenso, o IFCN já deu novo fôlego à campanha lembrando na sua página de Facebook que “a negligência humana é uma das principais causas de incêndio florestal” e que as temperaturas mais elevadas, com vento e baixa humidade, potenciam o risco de incêndio. Por isso, reforça o IFNC “é necessário que todos os cidadãos e visitantes da Madeira assumam e pratiquem comportamentos que contribuam para a diminuição do risco de incêndio, uma vez que a esmagadora maioria das ignições, directa ou indirectamente, têm origem em comportamentos humanos”.

A campanha foi apresentada oficialmente pela secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, no espaço INFOART, na galeria da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O IFCN sensibiliza: “É prioritário relembrar que cada vez que há um incêndio na floresta não é apenas o passado que se perde, é o nosso futuro”.

Entre 1 de abril e 31 de Outubro é proibido fazer queimadas, alerta ainda o IFCN. Fora deste período, é possível fazê-lo, mas apenas mediante uma licença emitida pelo Instituto das Florestas.

