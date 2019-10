Início do ano académico na Madeira assinalado com sessão solene a 16 de Outubro

A Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2019/2020 na Madeira realiza-se, esta quarta-feira, dia 16 de Outubro.

Com início agendado para as 17 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), sito ao Colégio dos Jesuítas, a cerimónia arranca com a atribuição do prémio ‘UMa Reconhecimento’ à Escultora Manuela Aranha, na categoria de natureza individual, e à Associação Musical e Cultural Xarabanda, na categoria de natureza colectiva.

Segue-se uma oração de Sapiência, proferida por Miguel Ângelo Carvalho, professor associado com agregação da UMa.

A sessão prossegue com um momento musical, a cargo da aluna de acordeão do Núcleo do Conservatório na Calheta, Jennifer Gonçalves Tré, que irá interpretar ‘Ouverture Royale’, de Jean-François Beuchat.

A sessão fica completa com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, do presidente da Associação Académica, Carlos Abreu e do reitor, José Carmo.

Após a sessão solene terá lugar um Madeira de Honra, ao som da TUMa – Tuna Universitária da Madeira.