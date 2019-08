Depois da vila da Ponta do Sol e do Jardim do Mar, eis que a equipa da Windows escolheu a Ribeira da Janela para figurar entre uma das muitas novas imagens de fundo deste sistema operacional da Microsoft.

O nascer do sol junto ao calhau e os icónicos Ilhéus da Ribeira, a que se junta o litoral da Costa Norte, são os elementos que compõem este retrato digno de ser partilhado.