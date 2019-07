‘II Color Run Sê+’ angaria 800 euros para Associação de Alzheimer

No passado dia 8 de Junho, no Parque temático da Madeira, realizou-se a ‘II Color Run Sê+’, um evento organizado pela Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré e Creche de Santana em parceria com a AARAM e a Câmara Municipal de Santana, que contou com a inscrição de aproximadamente 300 de atletas.

O Director Regional da Educação, Marco Gomes, foi padrinho desta caminhada de 7km, que tinha por objectivo

sensibilizar as crianças para a implementação de hábitos de vida saudável.

A iniciativa abrangia uma vertente solidária, que só agora foi possível descortinar, tendo sendo entregues à Delegação da Madeira da Associação de Alzheimer Amigos na Demência a quantia de 800 euros, angariados através das inscrições dos diferentes atletas, doação e apoio de vários comerciantes locais.