Idalina Perestrelo recebeu secretário do Turismo da República Autónoma de Adjara

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, recebeu, esta sexta-feira, nos Paços do Concelho, o secretário do Turismo do Governo da República Autónoma de Adjara na Geórgia, Sulkhan Glonti, bem como os Mayors das cidades de Batumi e Kobuleti, que se encontram em visita oficial à Região.

Num encontro para efeitos da tradicional apresentação de cumprimentos, as entidades abordaram questões referentes ao estado actual das relações entre os dois países, Portugal e Geórgia, destacando-se, em especial, a possibilidade de cooperações futuras com Adjara e respectivas cidades, especialmente na área do turismo, da atractividade turística do Funchal e da sua projecção internacional.