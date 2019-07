Idalina Perestrelo quer aumentar adopções de animais no Canil Municipal

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, continuou a acompanhar hoje a 1.ª campanha municipal contra o abandono animal, que, ao longo do próximo mês, contempla mais de uma dezena de acções com vista a sensibilizar toda a população para o fim deste tipo de práticas, que já são actualmente puníveis por lei.

Hoje, prosseguiram as acções da campanha, com uma feira de adopção para animais promovida pelo Canil Municipal da Vasco Gil, que teve lugar no Largo do Chafariz. A campanha decorre até amanhã, quinta-feira, onde estará patente entre as 9h30 e as 12h na Placa Central, e Idalina Perestrelo salientou que este é, desde logo, “um exercício de sensibilização promovido pelos técnicos do Departamento de Ambiente, mas com o intuito de aumentar as adopções de animais no Canil e Gatil da Vasco Gil.”

“Em 2019 já foram adoptados mais de 200 animais no Canil Municipal, mas queremos que acções como esta contribuam para fazer crescer estes números, porque as recolhas de animais continuam a ser bastante superiores às adopções. Uma das formas de combater o abandono é justamente promover a adopção responsável, sensibilizando a nossa comunidade para os direitos dos animais e os deveres a que estão sujeitos todos os seus portadores. Esta é também uma aposta na consciencialização para as gerações mais novas, porque os jovens são agentes de mudança e a sua influência é muitas vezes determinante para transformar comportamentos.”

Até 25 de Agosto, a autarquia preparou, ainda, vídeos de sensibilização para diversas plataformas, publicidade fixa no espaço público com mupis, lonas e cartazes, e acções de proximidade nos edifícios camarários, como no Departamento de Ambiente e na Loja do Munícipe. Terão igualmente lugar algumas actividades didáticas, além de emails de sensibilização para os funcionários e distribuição de flyers na conta da água. A Câmara Municipal do Funchal contará, nesta campanha, com o apoio de diversos parceiros, tais como a Vetmedis, o Dogtel ou a Happy One.