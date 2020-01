IASAÚDE alarga horário de atendimento para responder aos pedidos de reembolsos

Para dar reposta a “um gradual aumento da afluência de utentes para entrega de documentação de reembolso de despesas de saúde nos balcões de atendimento do IASAÚDE”, sobretudo no momento da abertura do período de atendimento, às 9 horas, o Conselho Directivo do Instituto de Administração da Saúde decidiu colocar em funcionamento um balcão de atendimento com horário alargado.

Assim, a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de Janeiro, haverá um balcão em funcionamento, no período compreendido entre as 8h30m e as 9 horas, sendo que o horário de atendimento para efeitos de reembolsos passará a ser das 8h30 às 16 horas, todos os dias úteis.