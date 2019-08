Helicóptero de combate a incêndios já extinguiu 16 fogos na Madeira

O presidente do Governo Regional enalteceu hoje o papel do helicóptero de combate a incêndios que está ao serviço da Madeira, considerando que se trata de mais um “grande investimento” do seu Governo, tendo realizado até ao momento, “16 extinções de fogos” e executado “26 horas de voo em termos operacionais”.

Miguel Albuquerque criticou António Costa que “diz estar obcecado pela Madeira e nem sequer financiou o helicóptero”, uma ferramenta importante no combate aos incêndios na Região.

O líder do executivo madeirense elogiou ainda as 18 equipas no terreno permanentes, de patrulhamento e prevenção de incêndios e já detectou fogos ocasionais e queimadas, tendo conseguido “mais 150 para além das 16 intervenções”.

As declarações foram prestadas durante uma visita ao Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, onde decorre um workshop para operacionais da GNR, PSP, exército e bombeiros sobre a intervenção em estruturas que entram em colapso, como desabamentos em valas, em edifícios ou uma queda de um contentor sobre um veículo. A ideia é, segundo Miguel Albuquerque, perceber como garantir a segurança dos operacionais de socorro que prestam uma rápida intervenção em situações desta natureza.

A formação que está a ser dada tem um papel muito importante no dia-a-dia dos operacionais de socorro que se deparam com situações de risco, levando a que o Governo Regional, através do Serviço Regional de Protecção Civil aposte neste tipo de formação rápida.