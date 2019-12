Há 29 anos, era notícia um incêndio de grandes dimensões no edifício da Cooperativa Agrícola do Funchal

A edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, referente ao dia 30 de Dezembro de 1990, dava destaque a um incêndio que havia ocorrido na madrugada do dia anterior, no edifício da Cooperativa Agrícola do Funchal, na Rua do Frigorífico.

O fogo que deflagrou por volta das 5 horas, acabou por ser controlado pelos Bombeiros Municipais do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses, evitando que este se propaga-se para imóveis vizinhos.

Na altura, os responsáveis pelo combate às chamas alertavam: “Se fosse durante o dia, o tráfego citadino tornaria as coisas muito piores, alertam os responsáveis das forças contra incêndios”.