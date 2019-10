Há 22 anos, relação entre Jardim e Monteiro Diniz começava mal

“Se pensam que me vão provocar, enganam-se”, afirmava Alberto João Jardim sobre as declarações do novo Ministro da República. Monteiro Diniz tinha chegado à Madeira a 20 de Outubro de 1997 e imediatamente mostrou que teria um comportamento muito diferente dos anteriores titulares do cargo. O juiz do Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre a legitimidade do cargo que vinha ocupar e sobre as funções específicas que iria desempenhar e considerava importantes. O presidente do Governo Regional não reagiu e, na edição de 31 de Outubro, o DIÁRIO destacava a frase de Jardim que marcava um início difícil na relação com Monteiro Diniz. Mais tarde, acabariam por ter um relacionamento muito positivo, com o Ministro que passou a Representante da República a ser um recurso importante nas questões constitucionais.

Outro constitucionalista, Jorge Miranda, elaborou um parecer sobre o regime de incompatibilidades dos titulares de cargos públicos da Região. O parecer, pedido pelo presidente da Assembleia Legislativa, já tinha chegado em Junho, mas Miguel Mendonça adiou a sua divulgação pelos partidos. Essa era outra notícia em destaue na mesma edição.