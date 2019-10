Há 21 anos previa-se a chegada da RTP2, TVI e SIC à Madeira

A 21 de Outubro de 1998, há 21 anos, o secretário de Estado Arons de Carvalho, em entrevista ao DIÁRIO, falava na possibilidade dos canais RTP2, TVI e SIC chegarem à Madeira, tendo como referência uma ‘janela’ de dois ou três anos. Arons de Carvalho considerava que o desejo de ter todos os canais na Madeira era “um fenómeno normal”, restando a necessidade de perceber em que moldes se inseria essa possibilidade.

Nesta edição, destaque também para as palavras de Alberto João Jardim, sobre a assumpção da dívida pública da Madeira. “Já não era sem tempo”, afirmava o líder do Governo Regional. Jardim afirmava mesmo que os acordos alcançados com o Governo da República poderiam não ser suficientes para que o PSD-M viabilizasse o próximo Orçamento de Estado.

A nível nacional, uma chamada de atenção para a chegada ao viagra a Portugal. Os laboratórios da Pfeizer esperavam ter um mercado de 700 mil homens para o ‘comprimido azul’.