Há 20 anos Sílvio Berlusconi era hipótese para o Chão da Lagoa

A 9 de Julho de 1999, na primeira página do DIÁRIO era referido o envolvimento de Mota Torres, deputado do PS, numa investigação sobre viagens que acabaria por dar em nada. O próprio garantia que não tinha “rabos de palha”. No entanto, a nota de primeira página mais surpreendente tem menor destaque mas merece ser recordada.

Durante uma visita à África do Sul, o presidente do Governo Regional referia a intenção de ter o primeiro-ministro italiano, Sílvio Berlusconi, na festa do PSD no Chão da Lagoa.

Alberto João Jardim justificava este convite, que seria feito através de Durão Barroso, com a importância de envolver a “família social-democrata europeia”, do Partido Popular Europeia. Nunca se conseguiu saber se o convite foi feito, mas Berlusconi nunca esteve no Chão da Lagoa, até hoje.