Há 20 anos, Ministério Público denunciava subornos nos casos de pedofilia

Orlando Ventura foi delegado do Ministério Público, na Região, durante grande parte da sua carreira. Há 20 anos, o magistrado madeirense dava uma entrevista ao DIÁRIO em que denunciava subornos a menores, vítimas de pedofilia, para retirarem as queixas. Defendia mais competência para o MP para que os processo pudessem avançar, mesmo que as vítimas desistissem das queixas.

Na mesma edição (num domingo), era destacada a vitória de Bruno Thiry no Rali Vinho Madeira. O piloto belga, em Subaru Impreza WRC, venceu uma prova que era de Coeficiente 20 (máximo) do Campeonato da Europa, superando Andrea Aghini (Toyota Corolla WRC) e Andrea Navarra (For Escort WRC). O melhor madeirense foi Rui Cocneição, ao volante de Mitsubishi Lancer, no 15º posto.