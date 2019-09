Há 20 anos era notícia a polémica em torno das ‘turmas de elite’

Há muito tempo que eram comentadas, e motivo de contestação, as opções das escolas na constituição das turmas. Eram denunciados casos de ‘turmas de elite’, compostas por alunos de níveis sociais e económicos mais elevados e com os melhores alunos. Turmas que ficariam, quase sempre, nos horários da manhã, com os professores mais experientes.

As escolas negavam qualquer discriminação entre alunos, mas era um facto que havia turmas com características especiais, nas principais escolas da Região.

Muitos professores confirmavam que teriam dado aulas a turmas ditas de elite, mas os conselhos directivos negavam qualquer favorecimento.

O secretário regional da Educação, Francisco Santos, assumia uma posição claramente contrária a separação de alunos por notas ou outro critério, mas lembrava que a autonomia das escolas deveria ser respeitada.