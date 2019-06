Guilherme Silva destaca colaboração dos CTT na Celebração dos 600 anos da Madeira

No lançamento da emissão filatélica alusiva à descoberta e povoamento da Madeira, que hoje decorreu na Casa Museu Frederico de Freitas, o presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos destacou “a colaboração” que os CTT têm mantido com a “celebração dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo”.

Como adiantou Guilherme Silva a Raul Moreira, director de Filatelia dos CTT, “a emissão destes selos têm um sentido particular, nestas comemorações”, na medida em que “acrescentam História à História”, salientando ainda o “simbolismo e alcance” deste lançamento, no “tempo e espaço”, pelo “efeito multiplicador” que os selos têm, até porque “continuam a ser usados”, não se esquecendo de referir que no acto de “receber do mundo e encaminhar para o mundo, as cartas tiveram um papel importante” nos 600 anos da Região.

Os três selos têm uma tiragem de 100.000 exemplares cada e o valor facial de 0,53€, 0,86€ e 0,91€. Já o bloco tem o valor de 3.00€ e uma tiragem de 35.000 exemplares. O design dos selos esteve a cargo de Hélder Soares do Atelier Design&etc e os selos têm um formato de 40X30,6mm. As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores, em Lisboa, no Município II, no Porto, na Avenida Zarco, no Funchal e no Antero de Quental, em Ponta Delgada.