Guia ‘Rota dos Vinhos da Madeira’ possibilita circuito visitável em torno desta produção

Chama-se ‘Rota dos Vinhos da Madeira’ e é o mais recente guia lançado pela secretaria regional do Turismo e Cultura, contando com o apoio de 107 parceiros. Paula Cabaço explicou esta tarde, na apresentação, que este “é um guia que possibilita aos nossos turistas criar um circuito visitável que pode incluir a visita às empresas produtoras de vinho, às garrafeiras, às adegas, aos Wine Bars, aos restaurantes e aos Hotéis associados à temática, assim como participar nos eventos que fazem parte desta Rota do Vinho”.

A apresentação que decorreu na Quinta Magnólia serviu para frisar a importância da diversificação dos cartazes e das ofertas da Região. “Estamos, assim, a contribuir para a maior diversificação da nossa oferta – entre tantos elementos de atracção que já temos, este é mais um elemento diferenciador – assim como para a maior e necessária valorização do nosso destino, a partir da criação e divulgação de novos conteúdos”, assumiu a governante.

Além disso, esta é, também, “mais uma forma de potenciar novas oportunidades de negócio no sector e para promover o Vinho e os seus produtores, associando-o a outros produtos, nomeadamente a gastronomia, o artesanato ou o património imaterial”.

Este guia contou com a participação dos concelhos de Câmara de Lobos, São Vicente, Machico, Porto Moniz e Calheta e junta, actualmente, 107 parceiros aderentes, entre produtores de vinho, hotéis, restaurantes, Wine Bars e garrafeiras.

De acordo com a tutela, a Rota “inclui diferentes temáticas – a história, a produção e comercialização do Vinho – e inclui, também, um conjunto de eventos anuais associados ao vinho, assim como os pontos de interesse turístico associados à paisagem marcada por esta produção”.