Grupo Sousa mantém apoio à campanha ‘Dê uma tampa à Indiferença’

A Delegação Regional da Associação Portuguesa de Deficientes assinou hoje, um protocolo de cooperação com o Grupo Sousa, onde foi renovada a parceria existente há cerca de 10 anos entre estas duas entidades, no âmbito da campanha ‘Dê uma tampa à Indiferença’.

Trata-se de um “apoio crucial” ao desenvolvimento desta campanha que permite, através Empresa de Navegação Madeirense, da Opertrans, OPM e Portos da Madeira, enviar tampinhas recolhidas na Região para o Continente, em condições excepcionais, com a isenção do pagamento do contentor, das taxas portuárias, das taxas de transporte terrestres e marítimas e do transporte do contentor de tampinhas com destino a Portugal Continental.

Segundo Filipe Rebelo, presidente regional da Associação Portuguesa de Deficientes, até à presente data, foi possível enviar 27 contentores com o apoio do Grupo Sousa, que demonstra “os princípios e a responsabilidade social deste grupo empresarial, perante a sociedade e as causas sociais, nomeadamente a causa desta Associação”.

A cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação contou com a presença do Administrador do Grupo Sousa, Pedro Frazão, do Presidente da APD Madeira, Filipe Rebelo, do Tesoureiro, Carlos França, e do Vogal, Orlando Silva.