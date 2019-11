Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza I Jornadas Parlamentares

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, nos dias 4,5 e 6 de Novembro, as suas I Jornadas Parlamentares, da actual legislatura.

Esta primeira reunião de trabalho dos deputados social-democratas vai decorrer no concelho da Ponta do Sol e tem por objectivo a análise ao novo Programa de Governo, que estará em discussão, na Assembleia Legislativa da Madeira, de 11 a 13 de Novembro.

Neste contexto, serão realizados debates com todos os membros do Governo Regional, abarcando todas as áreas tuteladas, quer pelo presidente, quer pelo vice-presidente, quer pelos secretários regionais.

A sessão de abertura das I Jornadas Parlamentares do PSD/M está marcada para as 9h30, do dia 4 de Novembro, contando com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Já a sessão de encerramento acontece pelas 15h30 do dia 6, com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Estes dois momentos serão abertos à comunicação social e serão realizados no Enotel ‘Baía – Ponta do Sol’.