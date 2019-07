Greve dos médicos com 25% de adesão no turno da manhã no SESARAM

Os números são oficiais. No turno da manhã, a greve dos médicos teve uma adesão geral de 25,37%. Essa percentagem corresponde a 27,27% nos cuidados hospitalares e a 23,47% nos cuidados prestados pelos centros de saúde.

“A adesão global à greve, por parte dos médicos do SESARAM, no dia 2 de julho, no período da manhã, rondou os 25,37% e teve reflexos na actividade programada do bloco operatório e nas consultas externas”, explica o SESARAM

“Importa salientar que todas as situações urgentes estão a ser atendidas e os serviços mínimos estão a ser salvaguardados.”