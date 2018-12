Grande afluência à VII edição da ‘Sopa da Esperança’

Já começou a VII edição da iniciativa ‘Sopa da Esperança’, que está a decorrer no Largo das Palmeiras, na Cidade Vila Baleira, Porto Santo, e que está a ter uma adesão muito boa, numa bela noite de Inverno.

Pela organização, Ana Silva falou ao DIÁRIO e salientou que “está uma mar de gente, como é hábito”, reforçando que há “sempre muitas pessoas a aderir e isso é sempre muito bom”.

Esta responsável salientou ainda que esta iniciativa, que já vai na sétima edição, “é para continuar... em princípio”.

O DIÁRIO falou com algumas pessoas, como foi caso de Luísa Santos que adiantou que “é uma iniciativa boa, da comunidade e é um momento de união a favor de uma causa”, atirou.

Adelia Reynolds também é dessa opinião: “Acho muito boa a iniciativa, pois é para ajudar alguém. Logo, acho que sim, é uma iniciativa louvável.”

As receitas desta VII edição da ‘Sopa da Esperança’ vão ser destinadas a um morador do Sítio do Campo de Baixo, que está doente e necessita de ajuda quotidiana para viver com mais dignidade.