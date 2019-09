GR apresenta amanhã plataforma para simplificar candidaturas a Programas de Emprego

“Garantir uma maior eficácia e eficiência nos serviços prestados aos utentes e entidades, simplificar candidaturas aos programas de emprego disponibilizados pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM) e tornar a aprovação de projectos mais célere”, são alguns dos objectivos do projecto GIPE – Gestão Integrada de Programas de Emprego - que o Governo Regional, através do IEM, apresenta amanhã, quarta-feira, pelas 12 horas, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Com a implementação deste projecto, que será divulgado com a presença da secretária tegional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, os utentes do IEM passam a dispor de um portal de serviço online onde poderão consultar os seus dados pessoais e situação do registo no centro de emprego, programas de emprego aos quais se poderão candidatar, bem como consultar o histórico de participações em programas de emprego.

O presente sistema visa ainda simplificar os processos de tomada de decisão, com base em informação disponível em tempo real, e assim melhorar os tempos de resposta nos processos, com benefícios para os participantes e entidades empregadoras e/ou enquadradoras.

O executivo realça, em nota dirigida à imprensa, que “a nova plataforma assume uma importância relevante se tivermos em consideração que o Instituto de Emprego da Madeira, que tem por missão a coordenação e execução da política de emprego na Região, promovendo a criação e a qualidade do emprego e combatendo o desemprego, através da implementação de medidas activas e de acções de promoção do emprego, gere os vários programas de emprego e incentivos à criação do próprio emprego”. Ao todo são abrangidas 15 mil pessoas e todas as entidades, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos do arquipélago.