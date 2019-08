Governo Regional reitera apoio à Associação Garouta do Calhau

O Jardim Municipal do Funchal serviu de palco para a festa de encerramento do projecto ‘Férias Divertidas’ da Associação Garouta do Calhau, nesta tarde de quarta-feira (28 de Agosto).

Uma iniciativa que decorre pelo 16.º ano consecutivo e tem como principal objectivo proporcionar momentos de diversão e inclusão social às crianças e jovens do concelho do Funchal.

“É com grande satisfação que observo estas 150 crianças e jovens que, ao longo de dois meses, passaram por tantas actividades onde o convívio e a aprendizagem foram factores predominantes”, afirmou a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, em representação do presidente do Governo Regional, durante o discurso de encerramento.

Rita Andrade teceu elogios à equipa da Associação Garouta do Calhau “pelo trabalho e empenho diário junto dos seus utentes” e garantiu que o executivo madeirense vai continuar a apoiar esta Instituição Particular de Solidariedade Social que “muito tem feito em prol da população”.

“As pessoas são o nosso maior capital e é nesta rede de parceria entre instituições, Governo Regional e demais parceiros que pretendemos continuar a trabalhar”, rematou a governante com a pasta da Inclusão.

Este ano, o tema escolhido para a festa final foi ‘O Circo’, o que motivou uma tarde repleta de cor, música e muita alegria ao público presente que encheu o anfiteatro do Jardim Municipal do Funchal.