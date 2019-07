Governo Regional incentiva privados a limpar e reflorestar terrenos

O Governo Regional proporcionou, através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM2020), a limpeza de matos e vegetação invasora num terreno privado de 9 hectares, no Caminho do Meio – Choupana (logo acima dos Caminho dos Pretos). A área intervencionada equivalente a 9 campos de futebol e representa um investimento de 334 mil euros, cofinanciado em mais de 90%.

Com este tipo de incentivos, “o governo pretende que os privados possam contribuir na diminuição da carga combustível, baixando o risco de incêndio e aumentando a segurança da população”, sublinhou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, na visita que efectuou ao local, esta quarta-feira (3 de Julho).

Posteriormente, serão plantadas naquele terreno 9 mil plantas, cujas espécies são mais resistentes ao fogo, “contribuindo de igual forma para combater a erosão do solo e diminuir o risco de deslizamentos e de aluvião”, adiantou a governante.

Esta intervenção florestal privada contará ainda com a construção de 476 metros de conduta de água e de um reservatório com capacidade para 150 m3.

De referir que os 9 hectares desta propriedade estão inseridos no projecto faixa corta-fogo, que pretende criar uma zona tampão ao longo do Caminho dos Pretos, entre o Palheiro Ferreiro e o Terreiro da Luta.