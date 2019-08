Governo Regional “cumpre diariamente compromissos assumidos na cultura”

Na abertura do Festival – Rochão 2019, na Casa do Povo da Camacha, e que incluiu o lançamento do CD ‘Terreiro da t’Inês’, a secretária regional do Turismo e Cultura garantiu que “o Governo Regional cumpre diariamente os compromissos assumidos na cultura”, destacando, como exemplo, o apoio e as políticas que estão a ser implementadas na área do folclore e etnografia.

Elogiando o ‘Festival – Rochão 2019’, organizado pelo Grupo de Folclore do Rochão, Paula Cabaço salientou ainda o “envolvimento e capacidade de mobilização que caracterizam, presentemente, as associações culturais e grupos folclóricos” da Região, sendo disso “exemplo, para todos”, na Madeira e Porto Santo, “o dinamismo da Camacha, cuja população sente, vive trabalha e mantém vivo o folclore e a etnografia de um modo inigualável», razões pelas quais deixou o seu “agradecimento” pelo compromisso que têm “na preservação do nosso património imaterial”.

Aliás, referiu a governante, “tivemos este ano uma prova desta paixão com o “Camacha de Ontem, Madeira de Sempre”, que foi um grande sucesso» e dada a sua “qualidade e autenticidade” irá integrar o calendário anual de animação.

Na ocasião, a secretária regional do Turismo e Cultura sublinhou igualmente a importância da “participação de todos, do trabalho em rede, assumindo e concretizando parecerias” como forma de “atingir objectivos» e, acima de tudo, «dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, com sucesso ao logo dos últimos anos”.

A importância do folclore e da etnografia não só do ponto de vista cultural mas também no que se refere à animação turística enquanto elemento diferenciador da Madeira foi outra das ideias veiculadas pela secretária regional do Turismo e Cultura que, neste sentido, relembrou a muita adesão e participação por parte do público sempre que há animação com grupos folclóricos.

Refira-se que o Festival - Rochão 2019 decorre hoje a partir das 21 horas no Largo da Achada e que inclui a participação de grupos da Itália, Rússia, Espanha, Eslovénia, e Continente.