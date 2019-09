Governo Regional assina já amanhã reposição dos descontos com medicamentos aos polícias

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu que a Região vai assumir, até final do ano, o custo com as despesas de farmácia que as forças de segurança têm tido e que não estão a ser assegurados pelo Estado.

O chefe do executivo madeirense falava na cerimónia do 141.º aniversário do Comando Regional da PSP da Madeira, que decorre no Funchal.

Albuquerque adiantou que amanhã mesmo, quinta-feira, assinará o despacho que assegurará aos polícias madeirenses o desconto na aquisição de medicamentos nas farmácias da Região, depois de a SAD/PSP ter decidido suspender a comparticipação.

Recorde-se que desde o dia 20 de Abril de 2019, os polícias da Região deixaram de poder contar com as comparticipações na aquisição de medicamentos nas farmácias da Madeira, apesar de estarem a descontar 3,5 do seu vencimento para o SAD/PSP (subsistema de saúde da PSP).

O presidente do Governo Regional espera no início de 2020 seja resolvido definitivamente esse problema, para o qual também o comandante regional da PSP, também já tinha pedido rápida resolução na correcção desta discriminação.

A PSP e o vice-presidente o Governo Regional, Pedro Calado, que tem a pasta das Finanças, renovaram o protocolo que garante 30% das receitas das coimas de trânsito cobradas na Madeira revertam para obras e equipamentos da PSP e cujo acordo, datado de 2006, já tinha caducado.

Sobre o ponto da situação das subunidades, o comandante regional da PSP, Luís Simões, disse que à excepção da esquadra de Machico e da Calheta, todas as outras já estão em andamento, tais como as de Santa Cruz, Porto Santo, Ponta do Sol, Porto Moniz.

A secretária de estado da Administração interna, que veio no lugar do ministro Eduardo Cabrita, destacou que os investimentos nas esquadras da Madeira passou de cinco para oito milhões de euros no actual programa.