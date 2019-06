Governo pretende continuar a apoiar o Clube Futebol Carvalheiro

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, esteve presente, ontem, nas comemorações do 82º aniversário do Clube Futebol Carvalheiro, onde manifestou a intenção do Governo Regional em continuar a apoiar esta instituição nos próximos anos.

Na ocasião, o vice-presidente referiu que o Governo tem feito um esforço significativo para ajudar o clube, tendo apoiado, em 2018, o programa de desenvolvimento do Carvalheiro, correspondente a toda a actividade desportiva desenvolvida pelo clube, nomeadamente a participação no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de Hóquei em Patins, proporcionando, neste último caso, que a equipa pudesse usufruir e treinar no Pavilhão do Curral das Freiras.

“Para além do apoio financeiro à competição desportiva regional, do apoio nas viagens e através do destacamento de professores, o Governo considera que a parte logística e de condições é também importante. Mas esperamos conseguir dar mais e melhor nos próximos anos”, disse o governante.

Perante uma sala cheia de atletas, dirigentes e simpatizantes do Clube, Pedro Calado lembrou que o Carvalheiro é uma instituição com muito a contar para a história do Funchal e da Madeira, até porque teve de lutar, por diversas vezes, contra muitas adversidades.

De acordo com Pedro Calado, em boa hora esta instituição conseguiu encontrar uma equipa que, com muita coragem, dedicação e humildade, conseguiu fazer com que o Carvalheiro voltasse a singrar e seja hoje um clube de referência em várias modalidades, como é o caso do ciclismo.

“Queria agradecer, por isso, tudo aquilo que o Pedro Araújo tem feito por este Clube, porque o faz também pela Madeira e, sobretudo, por fazer acreditar aos mais novos que vale a pena lutar pelos seus clubes, que embora pequenos, são exemplos vivos do inconformismo e da resiliência que tão bem caracterizam a alma madeirense”, realçou o governante.