Governo já limpou 500 quilómetros de caminhos florestais

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou hoje os trabalhos de limpeza que estão a decorrer no concelho da Ponta do Sol. Uma iniciativa que serviu para a governante revelar que, nos últimos quatro anos, já foram limpos 500 quilómetros de caminhos florestais. Este ano, serão limpos 180 quilómetros, sendo este um trabalho que é realizado durante todo o ano.

“Isto é feito com meios próprios e com recurso a uma sub-contratação, tendo esta parte um custo de 115 mil euros”, realçou.

Estes trabalhos visam garantir mais segurança à população, através de acessos a viaturas para vigilância e para combate a incêndios, remover a vegetação invasora criando uma faixa corta-fogo no interior da mancha florestal e melhorar o acesso da população local à serra, facilitando a passagem aos seus terrenos e permitindo a actividade silvícola e a gestão activa destas áreas.