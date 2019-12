Governo emite nota de pesar pela morte de Anthony Miles

“O Governo Regional da Madeira e o seu Presidente vêm testemunhar o seu mais profundo pesar pela morte, ocorrida no Dia de Natal, de Anthony Miles, empresário e antigo presidente da ACIF”, pode-se ler numa nota de pesar emitida este sábado, mas aprovada ontem, 27 de Dezembro, em plenário do Governo Regional.

“Anthony Miles, nasceu a 30 de setembro de 1937, no Funchal, cidade onde morreu a 25 de dezembro de 2019”, salienta a nota. “O empresário, de origem britânica, foi sempre um homem respeitado pela generalidade da sociedade madeirense e com grande participação pública, com destaque para a presidência da ACIF”, pode ler-se no texto enviado pela Presidência.

“Anthony Miles foi um dos principais promotores de marcas como a cerveja Coral ou a brisa Maracujá, através da ECM, empresa que resultou da fusão entre a fábrica da família Miles e a da família Leão”, acrescenta. “Teve ainda particular preponderância no sector dos vinhos Madeira, onde a sua família é proprietária de uma das seis casas exportadoras, fundada em 1814. Entrou para os negócios da família em 1969, completando, portanto, este ano, meio século de atividade empresarial”, reforça.

No final, dirigido à família, acrescentam: “Nesta hora, o Governo Regional da Madeira vem endereçar à família enlutada os mais sinceros pêsames e associar-se à sua dor.”