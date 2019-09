Governo compromete-se a “manter tradições vivas” com apoio às Casas do Povo

A Frente Mar da Ribeira Brava recebeu este domingo (1 de Setembro), em ambiente de festa, a 19.ª edição do festival folclórico FestiBrava, organizado pela Casa do Povo da Ribeira Brava, com o apoio do Governo Regional.

O evento realiza-se, desde 2001, e contou este ano com a presença de cinco grupos folclóricos: São Martinho, Ribeira Brava, Santo António, Calheta e incluindo, o grupo folclórico ‘Doze Ribeiras’, proveniente dos Açores, com o qual a Casa do Povo da Ribeira Brava realiza intercâmbios folclóricos.

Durante o discurso de abertura, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais sublinhou a importância de “manter as tradições vivas”, através da divulgação destas iniciativas que reforçam “a nossa identidade”.

Rita Andrade aproveitou ainda a ocasião para referir que o Governo Regional irá continuar a apoiar as Casas do Povo na realização das suas actividades.